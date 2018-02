Nintendo - Animierter Kinofilm mit Mario in der Hauptrolle

Derzeit entsteht in Zusammenarbeit mit Nintendo und Illumination Entertainment ein animierter Kinofilm mit Mario in der Hauptrolle. Sonderlich viele Infos gibt es zu diesem interessanten Projekt bisher jedoch nicht.

Wie Nintendo nun bekanntgegeben hat, entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit Illumination Entertainment ein animierter Kinofilm mit Mario in der Hauptrolle. Das Studio arbeitete in der Vergangenheit unter anderem an Filme wie "Ich - Einfach unverbesserlich" und "Minions". Das Wall Street Journal hat bereits im November des vergangenen Jahres über den Deal berichtet.

Bisher gibt es jedoch wenig Details über den Film, aber er wird von Shigeru Miyamoto, dem Schöpfer von Mario und vielen anderen ikonischen Nintendo-Charakteren, und Chris Meledandri, der für seine Arbeit an "Ich - Einfach unverbesserlich" bekannt ist, koproduziert. Sowohl Nintendo also auch Universal Pictures werden den Film finanzieren. Nintendo möchte mit diesem Projekt die eigenen Marken auch außerhalb von Videospielen bekannt machen.

Universal Pictures wird auch die Veröffentlichung in den Kinos übernehmen. Unklar ist bislang aber auch, wann der Film überhaupt in die Kinos kommt.