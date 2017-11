Nintendo - 10 neue Spiele in dieser Woche im eShop

Es gibt wieder neues Futter für alle Nintendo Switch-Spieler. Nintendo hat auch in dieser Woche wieder diverse Titel in den eShop eingestellt. Wir haben alle Spiele in der Übersicht für euch.

Die Mannen von Nintendo veröffentlichen in regelmäßigen Abständen neue Inhalte für den eShop. Auch in dieser Woche sind wieder zehn neue Titel für die Hybridkonsole Nintendo Switch erschienen.

Der Neo Geo-Klassik-Hit Art of Fighting 3 ist unter anderem mit von der Partie und kostet rund 8 US-Dollar. Doch auch weitere Gaming-Perlen wie Morphite sind dabei. Es erinnert vom Stil her ein wenig an No Man's Sky. Ihr erkundet hier mit Myrah Kale fremde Planeten, die allesamt prozedural generiert sind und über eine eigenständige Flora und Fauna verfügen.

Ferner gibt es noch den Horror-Thriller Perception. In diesem Titel schlüpft ihr in die Haut einer blinden Frau namens Cassie. Doch auch Super Beat Sports, Cartoon Network: Battle Crashers oder Sparkle 2 Evo stehen zum Download bereit! Wir haben alle Games nachfolgend für euch aufgelistet.

Diese Woche neue für die Nintendo Switch

30. Oktober 2017

King Oddball

31. Oktober 2017

Cartoon Network: Battle Crashers

Monopoly for Nintendo Switch

Monster Jam Crush It

Perception

2. November 2017

ACA Neo Geo Art of Fighting 3

Morphite

Sparkle 2 Evo

Super Beat Sports

Wheels of Aurelia

Außerdem folgen bald weitere Titel wie Sonic Forces, am 7. November, oder DOOM für die Nintendo Switch, das am 10. November seinen Release feiert. Zeitgleich erscheinen hier L.A. Noire und The Elder Scrolls V: Skyrim.

Seitenauswahl

Nintendo - Mario schlägt Yoshi seit Jahrzehnten Bisher ließ es sich nur vermuten, doch jetzt wurde es offiziell bestätigt: Der ehemalige Klempner Mario schlägt in Super Mario World seinen Begleiter Yoshi auf den Hinterkopf. Durch den ...