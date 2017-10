Nintendo Wii - Shop-Kanal wird Anfang 2019 geschlossen

Anfang 2019 ist es so weit und eine Ära wird engültig beendet: Der Wii-Shop-Kanal wird geschlossen. Dadurch wird auch der Zugriff über die Wii U auf den reinen Wii-Kanal nicht mehr möglich sein.

Wie die Zeit vergeht: Ganze 11 Jahre ist es schon her, dass die Nintendo Wii auf dem Markt erschien und unter anderem durch die innovative Bewegungssteuerung ganze 100 Millionen mal verkauft wurde. Dabei fokussierte man sich auf die Familien, die gemeinsam vor dem Fernseher spielen oder beispielsweise mit Wii Fit sogar Sport machen konnten.

Eine Ära endet

Doch irgendwann ist auch die schönste Zeit vorbei und so wird es auch Anfang 2019 für die Wii der Fall sein. So teilte Nintendo jetzt mit, dass am 31. Januar 2019 der Wii-Shop-Kanal endgültig vom Netz genommen und somit nicht mehr erreichbar sein wird. Wer noch Punkte auf seinen Account laden möchte, hat dafür sogar "nur" noch bis zum 27. März 2018 Zeit. Die dann auf dem Account vorhandenen Punkte gelten weiter bis zur vollständigen Abschaltung des Shop-Kanals. Danach sollen die übrig gebliebenen Punkte und Punkte-Karten erstattet werden - wie genau das aussehen soll, wurde bisher noch nicht mitgeteilt.

Die Abschaltung bezieht sich logischerweise ebenfalls auf den Zugriff, der über die Wii U vorgenommen werden konnte. Auch wenn die meisten Spieler nicht wirklich davon betroffen sein werden oder vielleicht sogar schon dachten, dass der Shop-Kanal gar nicht mehr existiere, hinterlässt die Deaktivierung eine gewisse Lücke. Besitzer der Wii sollten bis Anfang 2019 also noch alle Spiele aus dem Shop laden, wenn sie diese auch noch nach der Abschaltung weiter nutzen wollen.

