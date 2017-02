Nintendo Switch - Zubehör wieder zum Vorbestellen verfügbar

Am 03. März 2017 erscheint weltweit die neue Konsole Nintendo Switch, doch die Vorbestellungen laufen so gut, dass das Gerät fast überall ausverkauft ist. Nicht nur die Konsole selbst, sondern auch das passende Zubehör kann man kaum noch kaufen.

Jetzt ist für kurze Zeit wieder passendes Nintendo Switch Zubehör auf Amazon verfügbar. Nicht nur der Pro Controller, sondern auch die Schutztasche inklusive Bildschirmfolie sowie verschiedene JoyCon-Modelle sind ab sofort auf Amazon erhältlich.

Ihr könnt hier für alle Nintendo Switch Produkte klicken. Direkt zu den Angeboten kommt ihr hier:

