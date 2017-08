Nintendo Switch - Zahlung per PayPal ab jetzt im eShop möglich

Wer bisher digitale Inhalte für Nintendo-Systeme kaufen wollte, müsste entweder die Kreditkarte zücken oder sein Guthaben mit Prepaid-Codes aufstocken. Ab jetzt ist das nicht mehr notwendig, denn im eShop ist jetzt auch Zahlung per PayPal möglich.

In anderen Stores ist die Zahlung mit PayPal bereits Gang und Gäbe, mit Ausnahme von Nintendo. Seit heute ist dies nicht mehr der Fall, auf der Nintendo Switch und anderen Geräten wird ab sofort im eShop auch die Zahlung per PayPal akzeptiert. Damit habt ihr es in Zukunft leichter, Vollversionen und DLCs über den eShop zu erwerben. In der Vergangenheit konntet ihr bereits Guthaben-Codes für Nintendos Store auf der Homepage von PayPal erwerben.

