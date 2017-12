Erste Konzepte für die Nintendo Switch wurden bereits vor 5 Jahren erstellt. Die Konsole soll intern bereits 2012 erfunden worden sein. In den vergangenen Jahren wurden die Feinheiten fertiggestellt.

Im März 2017 erschien die Nintendo Switch weltweit auf den Markt, doch der Weg dahin bestand aus jahrelanger Entwicklungsarbeit. Erstmals erfunden wurde die Konsole bereits vor 5 Jahren.

Die grundlegenden Ideen für die Nintendo Switch wurden bereits 2012 entworfen, wie das Unternehmen nun enthüllte. Das finale Konzept war Ende 2013 fertiggestellt.

Ein Hybrid von Anfang an

Nach Release der Wii U wurde bereits über die nächste Konsolengeneration nachgedacht. Das ist nicht ungewöhnlich: Konsolenhersteller beginnen in der Regel direkt nach Veröffentlichung ihres neuesten Modells mit den Arbeiten an der nächsten Generation. Auch die PlayStation 5 befindet sich inzwischen sehr wahrscheinlich in Entwicklung.

Zwei Grundpfeiler der Nintendo Switch waren schon früh im Konzept enthalten: Die Möglichkeit, die Controller abzunehmen und die Option, die Konsole sowohl zuhause am Fernseher als auch unterwegs jederzeit benutzen zu können.

PS4 als Vorbild für die Switch

Für Nintendo war die Verteilung der Spieler auf zwei Gruppen entscheidend für die Erstellung der Konzepte. Man habe beobachtet, dass die eine Seite sich einfachen Spielen auf dem Smartphone bedient und die andere Seite sich lieber tiefgründigeren Erfahrungen auf der PlayStation 4 zuwendet.

Mit der Nintendo Switch wollte man ein Konzept bieten, das für beide Gruppen interessiert wirkt. Sowohl einfache als auch deutlich umfangreichere Spiele lassen sich nicht nur unterwegs, sondern auch im Bett, im Auto und am Fernseher zocken.

