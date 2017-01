Vielen Fans stellen sich bei der Nintendo Switch noch immer mehrere Fragen, was Konzept und Umsetzung angeht. Wir beantworten eure wichtigsten Fragen zur neuen Konsole und berichten aus erster Hand.

Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Fragen ihr zur Nintendo Switch habt und was euch auf der Seele brennt. Was auch immer ihr wissen wolltet, wir versuchen so gut wie alles schnell und kompakt zu beantworten!

Bina: Was haben die sich dabei gedacht, die Nintendo Switch ohne Spiel auf den Markt zu bringen?

Das Launch-Lineup der Nintendo Switch ist noch nicht final - ohnehin soll das große Flagschiff The Legend of Zelda: Breath of the Wild als das große Highlight am Launch-Tag gelten. Warum am 03. März nicht noch mehr Spiele erscheinen, dürfte angesichts dieses großen Namens klar sein: Die Show würde allen anderen Titeln schlichtweg gestohlen werden.

Bina: Was soll eine Nintendo Konsole ohne Mario zum Release?

Ein vollwertiger Plattformer mit Mario benötigt seine Zeit, erst recht bei einer Neuentwicklung wie Super Mario Odyssey. Würde das Spiel schon zum Launch erscheinen, würde die Qualität darunter leiden.

Bina: Warum soll man sich Mario Kart 8 nochmal für 60 Euro kaufen, wenn da nur der Battlemodus neu ist?

Mario Kart 8: Deluxe richtet sich vor allem an all diejenigen, die den Titel auf der Wii U noch nicht gespielt haben.

Dennis: Hält der Akku wirklich so lange wie versprochen?

Unter normalen Bedingungen hält der Akku drei bis sechs Stunden, je nach Spiel und aktivierten Einstellungen. Bei Zelda soll der Akku durchschnittlich drei Stunden lang halten können. Damit ist die Switch etwa auf demselben Niveau wie der 3DS, der im Durchschnitt unter Volllast 4-6 Stunden hält. Vorteil bei der Switch ist jedoch die Möglichkeit, die Konsole über USB-C unterwegs aufladen zu können.

Dennis: Lassen sich die JoyCons auch mit großen Händen angenehm spielen?

Die JoyCons liegen in einer durchschnittlichen Hand besser als sie aussehen, auch wenn das Modell mit dem Joystick in der Mitte etwas gewöhnungsbedürftig ist. Mit einer Handgelenkschlaufe spielt sich das Ganze recht solide, für längere Sessions würden wir einen einzelnen JoyCon jedoch nicht empfehlen, da besonders größere Hände leicht verkrampfen können. Am Handheld angeschlossen, bei Titeln wie 1-2-Switch oder ARMS und am JoyCon-Grip sind die JoyCons aber wirklich mehr als ausreichend.

Julius: Liegen die Controller gut in der Hand oder wird es irgendwann anstrengend sie zu halten?

Der Pro-Controller liegt sehr angenehm in der Hand und ist unserer Meinung nach sogar besser als der für die Wii U. Im Handheld-Modus ist die Steuerung völlig solide und dürfte nicht für Probleme sorgen, einzelne JoyCons könnten bei Titeln wie Mario Kart 8 allerdings für Krämpfe sorgen, während sie bei ARMS und 1-2-Switch einen soliden Eindruck abliefern. Im JoyCon-Grip ist alles in Ordnung. Bei allen JoyCon-Optionen gilt: Die Buttons könnten etwas zu klein geraten sein für manche Spieler.

Tim: Was bietet sie außer Gaming?

Es gibt noch keine Informationen dazu, wann Anbieter wie Netflix, YouTube oder Amazon Video ihre Apps für die Switch veröffentlichen werden. Fest steht nur, dass sie nicht zum Launch verfügbar sind, aber nachgereicht werden sollen.

Lukas: Ist sie abwärtskompatibel? Also könnten Wii U Spiele darauf gespielt werden?

Die Nintendo Switch ist nicht abwärtskompatibel. Ältere Spiele werden nur über die Virtual Console gespielt werden können, Informationen zu 3DS und Wii U liegen uns nicht vor.

Alexander: Was für ein Nvidia Tegra Prozessor steckt nun wirklich in der Switch drinnen?

Nintendo und NVIDIA haben keine Details zur Hardware enthüllt.

Sascha: Muss man zwingend den Charging Grip dazu kaufen, oder wie werden die JoyCons alternativ aufgeladen?

Die JoyCons werden an der Konsole selbst aufgeladen, wenn man sie an das Tablet anheftet. Angesichts ihrer langen Akkulaufzeit empfiehlt es sich, die Nintendo Switch einfach über Nacht in die Docking-Station zu stecken, wo dann alle Komponenten aufgeladen werden.

Kira: Mich würde die Verarbeitungsqualität des Controllers interessieren, wirkt das ganze billig produziert?

Von der grundsätzlichen Haptik her fällt die Nintendo Switch in keinem Punkt negativ auf. Allerdings wirken einzelne Komponenten aus ästhetischer Sicht aufgrund ihrer Plastik-Optik nicht sonderlich ansprechend.

Roland: Bis zu welcher Datenspeichergröße werden SD Karten unterstützt?

Es werden bis zu 2TB Speicherplatz auf den SD-Karten unterstützt.

Kai: Gibt es etwas ähnliches wie Trophäen wie bei der PS4?

Es gibt noch keine Informationen über ein Achievement-System.

Daniel: Wie ist die Performance beim Bildschirm wechseln?

Innerhalb von einer halben Sekunde wechselt die Konsole zwischen Fernseher und Tablet. Anscheinend wird lediglich die Auflösung gerendert, Grafikdetails scheinen nicht verändert zu werden.

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Beste Konsole aller Zeiten? Der große Fakten-Check Die Nintendo Switch, früher auch Nintendo NX genannt, wird die erste Konsole der neuesten Generation sein. Ob der japanische Videospiel-Hersteller damit wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt ...

Nintendo Switch - Ohne Streaming-Dienste wie Netflix oder YouTube Die Nintendo Switch wird keine Möglichkeit bieten, Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube oder Amazon Video zu nutzen. Das kündigte Nintendo nun offiziell zum baldigen Launch der ...

Siehe auch: Antworten