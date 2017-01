Die Nintendo Switch ist die neue Konsole aus dem Hause Nintendo. Doch was wissen wir im Vorfeld der Presentation eigentlich über das System? In unserem Mega-Überblick verraten wir euch alle bestätigten Details.

Diese Woche erfahren wir endlich mehr über die neue Konsole Nintendo Switch. Doch was steht bislang fest und ist nicht nur reine Spekulation? Wir haben alle bislang bekannten und bestätigten Details zur Konsole zusammengefasst. Für Instant-Updates empfehlen wir euch unseren Live-Ticker:

Wo läuft die Nintendo Switch Presentation?

In Deutschland wird die Nintendo Switch Presentation um 5:00 Uhr morgens deutscher Zeit am Freitag, dem 13. Januar 2017 übertragen. Das Event ist auf den offiziellen Kanälen von Nintendo auf Twitch und YouTube mitzuverfolgen. Um 15:30 Uhr deutscher Zeit folgt der Nintendo Treehouse Livestream auf den selben Kanälen.

Was wird am Freitag gezeigt?

Auf der Nintendo Switch Presentation werden Details zu Preis, Releasetermin und Hardware der Nintendo Switch enthüllt. Die Präsentation wird etwa eine Stunde lang dauern und einen groben Überblick über die neue Konsole geben. Moderiert wird die Veranstaltung von Nintendo-Präsident Kimishima auf japanisch, international wird sie mit englischer Live-Übersetzung übertragen.

Einen genauen Überblick über alle Spiele gibt der Nintendo Treehouse Livestream am Nachmittag. Das amerikanische Nintendo-Team wird alle gezeigten Spiele im Detail vorstellen und so einen genaueren Einblick in das Games-Lineup geben.

Was ist die Nintendo Switch?

Die Nintendo Switch ist ein Hybridsystem, das die Komponenten aus stationärer und Handheld-Konsole miteinander vereint. Die Konsole selbst ist das tablet-ähnliche Gerät, das eigentlich nur aus einem Bildschirm besteht.

Die beiden Controller-Einheiten, JoyCons genannt, können an den Seiten der Konsole eingefahren werden. Wenn man sie entfernt, kann man sie einzeln benutzen oder in die JoyCon-Halterung legen und daraus einen traditionellen Controller basteln.

Will man unterwegs spielen, lässt man die JoyCons an die Nintendo Switch einrasten. Spielt man zuhause auf dem großen Fernseher, führt man die Nintendo Switch in die Nintendo Switch Docking Station ein und verbindet die Konsole so mit einer weiteren Einheit. Jedes Spiel, das man zuhause am Fernseher spielen kann, soll man auch unterwegs zocken können. Die Spiele werden auf Speicherkarten und nicht auf CDs gespeichert.

Leistung der Nintendo Switch

Noch ist nicht klar, welche Hardware genau in der Nintendo Switch steckt. Bekannt ist nur, dass NVIDIA für die Technik der Konsole verantwortlich ist. Offiziell ist ein "leistungsstarker Prozessor" in der Konsole verbaut. Eine neue API soll Entwicklern eine einfache Umgebung ermöglichen.

Die Nintendo Switch Spiele

Obwohl die Publisher erst auf der Nintendo Switch Presentation ihr Lineup enthüllen sollten, haben einige Entwickler bereits im Vorfeld einige Games enthüllt. Bei folgenden Spielen ist bestätigt, dass ein Release für die Switch in Entwicklung ist.

Constructor HD

Cube Life: Island Survival HD

Dragon Quest X

Dragon Quest XI

Dungeon of Zaar

Just Dance 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Lego City Undercover

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Project Sonic 2017

Rime

Riverside

The Sacred Hero

Seasons of Heaven

Stardew Valley

Sunu Ikkibu: Din Nahu

Tank it!

Yooka-Laylee

Wer entwickelt für die Nintendo Switch?

Im Oktober 2016 wurde der Name und das Konzept der Nintendo Switch enthüllt. Außerdem wurde eine Liste an Unternehmen herausgegeben, die für die Nintendo Switch entwickeln.

505 Games

LEVEL-5 Inc.

Activision Publishing, Inc.

Marvelous Inc.

ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd.

Maximum Games, LLC

ATLUS CO., LTD.

Nippon Ichi Software, Inc.

Audiokinetic Inc.

Parity Bit Inc.

Autodesk, Inc.

PlatinumGames Inc.

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

RAD Game Tools, Inc.

Bethesda

RecoChoku Co., Ltd.

CAPCOM CO., LTD.

SEGA Games Co., Ltd.

Codemasters®

Silicon Studio Corporation

CRI Middleware Co., Ltd.

Spike Chunsoft Co., Ltd.

DeNA Co., Ltd.

SQUARE ENIX CO., LTD.

Electronic Arts

Starbreeze Studios

Epic Games Inc.

Take-Two Interactive Software, Inc.

Firelight Technologies

Telltale Games

FromSoftware, Inc.

THQ Nordic

Frozenbyte

Tokyo RPG Factory Co., Ltd.

GameTrust

TT Games

GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

UBISOFT

Gungho Online Entertainment, Inc.

Ubitus Inc.

HAMSTER Corporation

Unity Technologies, Inc.

Havok

Warner Bros. Interactive Entertainment

INTI CREATES CO., LTD.

Web Technology Corp

KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

