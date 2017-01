Nintendo Switch - Was uns an der Konsole alles nicht überzeugt

Lange müssen sich Nintendo-Fans nicht mehr gedulden, bis die Nintendo Switch auf den Markt kommt. Der Hype ist enorm und doch gibt es für uns gleich mehrere Punkte, die uns die Vorfreude auf das Hybrid-Modell ein wenig vermiesen. In der aktuellen Folge von Mafu**You sagen wir euch, was uns missfällt.

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You sprechen wir über die Nintendo Switch. In wenigen Wochen könnten wir die Konsole bereits in unseren Händen halten - wenn wir denn wollten. Dennis sagt euch, warum der anfängliche Hype bei ihm mittlerweile nachgelassen hat und er sogar überlegt, die Nintendo Switch wieder abzubestellen.

Gerade einmal fünf Titel werden zum Launch des Hybrid-Modells verfügbar sein. Zwar ist für den einen oder anderen allein The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein Grund, die Konsole zu erwerben, für Nicht-Fans fehlt aber durch die geringe Auswahl dann doch der Anreiz, das eigene Konto zu plündern.

Gleich mehrere Punkte trüben die Hype-Stimmung

Dennis ließ sich in unseren Gaming-News zwar mittlerweile von Wladi und Yannick aus unserer Redaktion überzeugen, dass die Akkuleistung doch nicht so schlecht ist wie gedacht, er stört sich aber nach wie vor an der 720p-Auflösung und dem Release-Zeitpunkt der Switch, da viele heiß ersehnten Titel erst Monate später erscheinen.

Was meint ihr: Habt ihr euch die Nintendo Switch schon vorbestellt, wartet ihr ab, bis mehr Spiele im Handel erhältlich sind oder könnt ihr den Hype vielleicht sogar absolut nicht nachvollziehen?

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Keine Lieferengpässe zum Launch Nintendo will bei der Switch Lieferengpässe wie beim NES Mini vermeiden. Die zwei Millionen zum Launch zur Verfügung gestellten Konsolen sollen mehr als ausreichen, verspricht Amerika-Chef ...