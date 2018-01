Nintendo Switch - Wartungsarbeiten angekündigt, online spielen nicht möglich

Auf der Nintendo Switch werden diese Woche Wartungsarbeiten stattfinden. Auch 3DS und Wii U sind zwischenzeitlich betroffen. In der Zeit ist es unter anderem nicht möglich, online zu spielen.

Im Laufe der gesamten Woche werden auf der Nintendo Switch Wartungsarbeiten stattfinden, die den gesamten Online-Service betreffen. Auch der Nintendo 3DS, die Wii U und einzelne Spiele sind betroffen.

Aktuell ist noch unklar, warum genau die Wartungsarbeiten stattfinden. Vermutet wird, dass die Meltdown-Sicherheitslücke Auslöser für die kurzfristige Bekanntgabe ist.

Betroffene Nintendo-Dienste während Wartungsarbeiten

Die folgenden Netzwerk-Dienste sind der Wartungsinformation zufolge betroffen:

9. Januar 2018 um 2:00 Uhr bis 9. Januar 2018 um 4:00 Uhr - Animal Crossing: New Leaf

9. Januar 2018 um 2:00 Uhr bis 9. Januar 2018 um 4:00 Uhr - Pokémon Sonne, Mond, Ultrasonne und Ultramond

10. Januar 2018 um 1:50 Uhr bis 10. Januar 2018 um 4:00 Uhr - Nintendo Switch, 3DS und Wii U

10. Januar 2018 um 5:00 Uhr bis 10. Januar 2018 um 9:00 Uhr - Wii U

10. Januar 2018 um 7:00 Uhr bis 10. Januar 2018 um 9:00 Uhr - Nintendo 3DS

11. Januar 2018 um 2:00 Uhr bis 11. Januar 2018 um 4:00 Uhr - Nintendo 3DS

11. Januar 2018 um 8:00 Uhr bis 11. Januar 2018 um 9:30 Uhr - Wii U und Nintendo 3DS

Was passiert während den Wartungsarbeiten?

In den oben angegebenen Wartungszeiträumen kommt es dazu, dass bestimmte oder alle Netzwerkdienste nicht erreichbar sind. Das betrifft unter anderem auch den Online-Multiplayer, eShop und die Freundesliste.

Da die Wartungsarbeiten entweder in der Nacht oder am frühen Morgen stattfinden, sollten nicht allzu viele Spieler betroffen sein. Für alle, die in der Zeit etwas auf ihrer Konsole erledigen wollen, ist Geduld angesagt.

