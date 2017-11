Nintendo Switch - Vorerst keine weiteren Spiele von EA geplant

Der Erfolg der Nintendo Switch ist kaum abzustreiten und trotz eher schwacher Hardware besticht die Konsole erneut durch sehr starke Spiele aus dem Hause Nintendo. Auch andere Publisher interessieren sich für die Plattform und so wird beispielsweise Bethesda einige ihre Spiele für die Switch veröffentlichen.

Auch die Verkaufszahlen der Hybridkonsole sprechen eine klare Sprache und zeigen einen deutlich stärkeren Erfolg als bei der Wii U. Der Konzern Electronic Arts scheint dennoch nicht überzeugt zu sein und werde vorerst keine weiteren Spiele für Nintendos Heimkonsole planen. Dies berichtet jetzt das Wall Street Journal und beruft sich dabei auf Blake Jorgensen, der für die Finanzebene bei EA zuständig ist. Laut ihm wolle sich der Konzern erst einen Überblick über die aktuelle Nachfrage an Titeln für die Switch verschaffen. Das sei erst ein Jahr nach der Veröffentlichung möglich und somit werde der Konzern vor März 2018 nicht über weitere Projekte nachdenken.

Dabei veröffentlichte EA schon FIFA 18 für die Konsole - wenn auch in einer deutlich abgespeckten Version. Verkaufszahlen nannte das Unternehmen nie, doch bei einer solchen Entscheidung kann davon ausgegangen werden, dass diese alles andere als rosig ausfielen. Der Indie-Titel Fe soll jedoch weiterhin für die Nintendo Switch umgesetzt werden und von den neuen Plänen ausgenommen sein.

