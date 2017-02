Nintendo Switch - Vorbestellen bei Amazon - Verfügbarkeit, Preis, Lieferzeit, Spiele und Zubehör

Die Möglichkeit, eine Nintendo Switch vorbestellen zu können, ist derzeit stark begrenzt. Fast überall ist das Kontingent der Konsole ausverkauft, Händler wie Amazon kommen mit der Verfügbarkeit kaum hinterher. Wir geben euch einen Überblick über alles, was wir derzeit über Spiele, Technik und Zubehör wissen.

Das heißeste Gaming-Produkt des Frühjahrs: Wer die Nintendo Switch vorbestellen will, hat verdammt schlechte Karten. Nur selten ist die Verfügbarkeit so ausreichend, dass wir eine garantierte Lieferzeit zum Release der Konsole erhalten.

Wer nicht von Filiale zu Filiale rennen möchte, um zum Launch eine Nintendo Switch zu erhalten, wird die Konsole online kaufen. Das Bestellen sollte eigentlich ziemlich leicht sein, wenn die Konsole denn überhaupt verfügbar wäre.

Ein Blick auf Amazon verrät es bereits: Die Nintendo Switch ist komplett ausverkauft! Auch andere Händler wie Media Markt, Saturn und GameStop bieten aufgrund des hohen Kundenandrangs keine Vorbestellungen zur Nintendo Switch mehr an.

Was tun, wenn man nun doch eine Nintendo Switch kaufen möchte, aber die Konsole nicht im Angebot ist? Wir verraten euch alle Infos, die ihr zur Hardware wissen müsst und geben euch einen Ausblick auf die nächste Lieferung.

Nintendo Switch - Preis beim online kaufen

Den günstigsten Preis der Nintendo Switch wird mit aller Wahrscheinlichkeit Amazon Deutschland bieten. Grund dafür ist die Wettbewerbspolitik des Unternehmens, die dafür sorgt, dass der Händler immer den billigsten Kaufpreis anbieten möchte.

Sowohl die Nintendo Switch Konsole in grau als auch die Nintendo Switch Konsole in Neon-Rot/Neon-Blau kosten 329,00€. Wer bei Amazon bestellt, profitiert von der Preisgarantie - sollte sich dieser bis zum Launch ändern, zahlt ihr stets den günstigsten jemals angebotenen Kaufpreis!

Derzeit nicht verfügbar - Nintendo Switch ist ausverkauft

Doch warte - was, wenn man die Nintendo Switch vorbestellen möchte, aber die Konsole ausverkauft ist? Amazon weist darauf mit einer deutlichen Mitteilung hin: „Derzeit nicht verfügbar. Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt.“

Solltet ihr die Nachricht erhalten, sucht nach dem Button „Senden Sie mir eine E-Mail“ und klickt darauf. Wenn die Nintendo Switch wieder auf Vorrat ist und vorbestellt werden kann, kriegt ihr in Windeseile eine Benachrichtigung und könnt euch die Konsole sichern. Niemand weiß, zu welchem Zeitpunkt Vorbestellungen zugelassen werden.

Wann wird die Nintendo Switch geliefert?

Wenn ihr die Nintendo Switch bei Amazon vorbestellen könnt, erfolgt die Lieferung - wenn nicht explizit anders angegeben - pünktlich zum Releasetermin am 03. März 2017. Bei anderen Händlern wie GameStop kann es dazu kommen, dass ihr lediglich auf einer Liste steht, die von oben nach unten abgearbeitet wird.

Sollte dies der Fall sein, wird auf den Umstand mit „Liefertermin unbekannt“ hingewiesen. Das heißt, dass ihr die Nintendo Switch erst dann bekommt, wenn die Konsole nach der ersten Lieferung wieder auf Lager und zum Versand bereit ist.

Welche Spiele gibt es für Nintendo Switch?

Schon jetzt könnt ihr mehrere Nintendo Switch Games vorbestellen, sodass ihr sie pünktlich zum Release erhaltet. Dazu gehören Blockbuster wie Super Mario Odyssey oder das zum Release-Tag erscheinende The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hier ist die vollständige Liste.

Schutzfolie, Tasche und mehr - Das richtige Nintendo Switch Zubehör

Beim Vorbestellen der Nintendo Switch wird eine Menge Zubehör mitgeliefert. Jeder Gamer hat aber unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben, sodass es selbstverständlich optional erhältliches Zubehör für jede Lebenslage zu kaufen gibt.

Neben Schutzfolien und Taschen gibt es zusätzliche Steuerungsoptionen wie den Pro Controller oder weitere JoyCons. Außerdem könnt ihr Stand-Vorrichtungen und Ladekabel erwerben.

Geld sparen beim Nintendo Switch Kaufen

Selbst, wenn man nur ganz wenig Geld spart, kann man dieses für etwas Sinnvolles nutzen. Dank einer aktuellen Amazon-Aktion erhaltet ihr kostenloses Guthaben auf euer Konto, einfach geschenkt!

Das könnt ihr dann beim Kauf von Zubehör, Spielen oder der Konsole selbst ausgeben. Folgt einfach dem folgenden News-Artikel für alle Informationen zum Angebot:

