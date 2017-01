Heute wurden wichtige Infos zur Nintendo Switch bekannt. Unter anderem wurde der Preis und Release der Nintendo Switch genannt – ganz ohne Gerüchte, sondern final als UVP und Veröffentlichung im Handel. Nach den vielen Details zur neuen Heimkonsole sowie Handheld-Hybriden können wir jetzt die Nintendo Switch vorbestellen.

Hier geht es direkt zum Shop: Nintendo Switch auf Amazon vorbestellen!*

Am 13. Januar 2017 startet die große Nintendo Switch Presentation als Pressekonferenz. Vor Ort in Tokyo sind nur ...

Wer sich jetzt die Konsole vorbestellt, darf mit einer Lieferung direkt zum Launch-Termin rechnen und profitiert durch den Vorbestellerbonus von dem günstigsten Preis. Das geht ganz einfach: Klickt hier, um die Nintendo Switch auf Amazon* zu kaufen. Ihr bezahlt erst, wenn sie geliefert wurde.

Die offizielle Produktbeschreibung der Nintendo Switch liest sich dort wie folgend:

Im heimischen Wohnzimmer steht die neue Konsole in der Nintendo SwitchStation, die das Gerät mit dem Fernseher verbindet – perfekt für das gemütliche Spiel mit Familie und Freunden vom Sofa aus. Nehmen die Spieler Nintendo Switch aus der Station heraus, wechselt die Konsole sofort in den HandheldModus. So können die Nintendo-Fans denselben Spielspaß auch unterwegs genießen. Der in die Konsole integrierte, helle HD-Bildschirm sorgt dabei für eine optimale Spielerfahrung wie am Fernseher – somit auch im Park, im Zug, im Auto oder bei einem anderen Nintendo-Freund zu Hause.