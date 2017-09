Nintendo Switch - Verstecktes NES-Spiel ein Tribut an Iwata?

Bereits seit Juli ist bekannt, dass sich auf der Nintendo Switch ein NES-Simulator befindet. Weitere Einzelheiten dazu gab es bisher allerdings nicht. Am vergangenen Wochenende folgte aber schließlich die Meldung, dass sich auf der Switch der Titel "Flog" (so jedenfalls der Dateiname) befindet. Wird der Titel rückwärts gelesen, entsteht das Wort "Golf".

Es handelt sich dabei anscheinend um eine angepasste Version von "NES Golf". Den Daten ist dabei zu entnehmen, dass das Golf-Spiel die Bewegungssteuerung der Joy-Cons nutzt. Laut Ars Technica handelt es sich bei der Integration nicht nur um ein einfaches Easter-Egg.

So ist mittlerweile der Hinweis entdeckt worden, dass damit Nintendo-Präsident Satoru Iwata geehrt werden soll, der im Jahre 2015 verstorben ist. Angeblich lässt sich "Golf" nur am 11. Juli, dem Todestag von Satoru Iwata, starten. Da dieser Tag bereits hinter uns liegt, ist es ohne Tricks nicht möglich dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Allerdings kann der Nintendo Switch vorgegaukelt werden, dass der aktuelle Tag der 11. Juli sei. Jedoch muss sich auf der Switch dafür noch die Firmware-Version 1.0.0 befinden und die Konsole darf zuvor nicht mit dem Internet verbunden worden sein.

When Golf is launched, an audio of a word pronounced by Iwata will play: "直接", which means "Directly" in Japanese. Video by fire3element pic.twitter.com/jwdrRhLOi3