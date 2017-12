Nintendo Switch - Überholt Wii U schon jetzt in vielen Ländern

In vielen Ländern hat sich die Nintendo Switch schon jetzt besser verkauft als die Wii U. In Japan wurde diese Marke bereits jetzt erreicht. Damit ist der Siegeszug der Konsole wohl endgültig besiegelt.

Mit der Wii U kam es bei Nintendo zu jahrelangen Verlusten und nur wenigen Verkäufen, nun scheint sich alles wieder zu richten. Innerhalb von neun Monaten konnte sich die Nintendo Switch besser verkaufen als ihr Vorgänger in fünf Jahren.

Bereits jetzt konnte sich die Nintendo Switch weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkaufen, bis April 2018 werden 14 Millionen Verkäufe erwartet. Damit würde man auch global die Wii U überholen, die in den letzten fünf Jahren gerade einmal 13,5 Millionen mal verkauft wurde.

Nintendo Switch 20 Millionen Verkäufe im nächsten Jahr erwartet

Switch überholt Wii U

In Japan wurde die Wii U bereits in der vergangenen Woche eingeholt: Die Vorgängerkonsole kam in fünf Jahren auf 3,3 Millionen Verkäufe, diese Marke wurde nun auch von der Switch erreicht.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Nintendo Switch ein voller Erfolg erwartet. Man darf gespannt sein, wie hoch die Verkaufszahlen im nächsten Jahr liegen werden.

Nintendo Switch Spiele stark reduziert auf Amazon