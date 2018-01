Nintendo Switch - Überholt in einigen Ländern die Xbox One

Die Nintendo Switch konnte in einigen Ländern die Xbox One überholen. In Spanien, Frankreich und Italien ist die Hybridkonsole mittlerweile erfolgreicher.

Der Erfolg der Nintendo Switch ist nicht nur hier in Deutschland zu spüren, sondern auch in anderen Ländern Europas: Dort konnte die Hybridkonsole mittlerweile die Xbox One in Sachen Verkaufszahlen überholen.

In Spanien kratzt die Xbox One gerade so an der Marke von 300.000 verkauften Exemplaren, die Nintendo Switch überschritt diese bereits während des Weihnachtsgeschäfts - trotz Release der Xbox One X. Nintendo schaffte hier in 10 Monaten das, wofür Microsoft satte 50 benötigte.

Xbox One X 0,00 Prozent Marktanteil in Japan

Neue Meilensteine für Nintendo Switch

Auch in Frankreich sieht es ähnlich aus, hier liegt die Nintendo Switch mittlerweile knapp über der Microsoft-Konsole. Beide Plattformen liegen dortzulande bei rund 1.000.000 verkauften Exemplaren.

Die Situation ist in Italien ähnlich, auch wenn hier noch keine genauen Verkaufszahlen bekannt sind. In Ländern wie Japan war der Erfolg der Nintendo Switch quasi vorprogrammiert.

