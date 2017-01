Kommenden Freitag wird die Nintendo Switch endlich im Detail vorgestellt. Bei der großen Nintendo Switch Pressekonferenz bekommen wir Informationen zu Preis, Technik, Hardware, Releasetermin und selbstverständlich auch einen ersten Einblick in das Spiele-Lineup.

Selbstverständlich kann innerhalb der Pressekonferenz nicht jedes Spiel im Detail präsentiert werden. Umso besser, dass beim Nintendo Treehouse im Anschluss an das Switch-Event ein detaillierter Blick auf alle Spiele der Präsentation geworfen wird.

Um 15:30 Uhr deutscher Zeit bekommen wir beim Nintendo Treehouse Livestream die kommenden Nintendo Switch Spiele noch einmal zu sehen. Wer die Pressekonferenz um 5 Uhr morgens verpasst, kann so dennoch alle Spiele noch einmal ganz genau anschauen.

Join us at 9:30AM EST on 1/13 for Treehouse Live and an in-depth look at upcoming games featured in the Nintendo Switch Presentation. pic.twitter.com/0OMGtCJLW9