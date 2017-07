Nintendo Switch - Tastatur für die Joy-Cons bald erhältlich

Für größere Online-Spiele wie Dragon Quest X erscheint bald für die Nintendo Switch eine Tastatur mit der Möglichkeit diese mit den Joy-Cons der Heimkonsole zu verbinden.

Immer wieder kommen Dritthersteller auf absurde Ideen für Peripheriegeräte von unterschiedlichsten Konsolen. In diesem Falle scheint es jedoch anders zu sein und das vorgestellte Gerät tatsächlich einen gewissen Nutzen zu haben - auch wenn es rein optisch eher unhandlich wirkt.

Groß, aber leicht

Der Hersteller Cyber-Gadget plant Ende September die Veröffentlichung einer Tastatur, die sich direkt mit den Joy-Cons der Nintendo Switch verbinden lässt. Dies solle für einfachere Eingaben sorgen als es bisher mit dem Touchscreen möglich sei. Es solle auch besser als eine handelsübliche Tastatur sein, da mithilfe der Joy-Cons eine ganzheitliche Optik und Haptik entstehe. Auch das Gewicht überrascht, denn trotz der Größe wiege das Eingabegerät nur zirka 250 Gramm. Der Preis wird in Japan 3758 Yen betragen, was umgerechnet in etwa 29 Euro entspräche.

Für viele Spieler mag der Sinn einer solchen Tastatur nicht direkt erkennbar sein, doch laut Hersteller fokussiere man sich mit der Entwicklung ganz klar auf Online-Spiele, die eine Texteingabe nahezu unverzichtbar machen. Als Beispiel wird hier Dragon Quest X genannt, das ebenfalls Ende September in Japan erscheinen wird.

Bisher ist die Tastatur von Cyber-Gadget nur für Japan bestätigt und soll dort ab dem 30. September in den Händlerregalen zu finden sein. Ob das Stück Hardware auch seinen Weg in den Westen finden wird, ist bisher noch unklar.

