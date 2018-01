Nintendo Switch - System-Update 5.0 angeblich geleakt: Cloud-Speicher, Internet Browser und YouTube

Auf einem YouTube-Kanal ist ein Video aufgetaucht, das angeblich ein System-Update 5.0 für die Nintendo Switch zeigt. Darin enthalten sind Cloud-Speicher, Online-Lobbys, Internet Browser, YouTube und mehr. Offenbar handelt es sich aber um einen sehr überzeugenden Fake.

Viele Funktionen, die man bereits zum Release erwartet hätte, fehlen der Nintendo Switch noch immer. Nun soll im Februar angeblich ein System-Update 5.0 erscheinen, das viele Features hinzufügt.

Ein YouTube-Kanal mit dem verdächtig erscheinenden Namen „NOATEST #063“ veröffentlichte ein Video, in dem mehrere Features gezeigt werden. Die gesamte Aufmachung sieht so realistisch aus, dass man das tatsächlich glauben könnte.

Angebliche Features der Nintendo Switch Version 5.0

Folgende Features sind in dem Video zu sehen:

Ordner und Ordnersortierung

Online-Lobbys für Multiplayer

Internet Browser

Media-Apps wie Twitch, YouTube und Crunchyroll

Cloud-Speicher

Themes und Theme-Shop

Vielen dürfte es ähnlich gehen wie uns: Das Ganze wirkt zu gut um wahr zu sein, weshalb wir direkt skeptisch wurden. Natürlich würden wir uns über so ein Update freuen, doch zutrauen tun wir es Nintendo nicht.

Mehrere Fehler im Leak-Video

Ohnehin fallen uns an dem angeblich realen Leak mehrere Dinge auf, die eine gewisse Skepsis in uns auslösen. Einige Spieler bemerkten bereits, dass Mario Kart 8 Deluxe auf dem Gerät digital heruntergeladen wurde. Allerdings wird die benötigte Menge an Speicherplatz nicht im entsprechenden Menüreiter angezeigt, sondern eine deutlich geringere Summe.

Außerdem ist das Logo der YouTube-App veraltet, doch das muss nicht unbedingt dagegen sprechen. Auch auf der PlayStation 4 wird für die YouTube-App ein altes Logo verwendet.

Vollständiger Leak: System-Update 5.0 im Video

Wer tatsächlich an diesen Leak glaubt, sollte sich an den ebenfalls überzeugend wirkenden Rayman-in-Smash-Leak erinnern. Wer das nicht tut, klickt bitte auf die News.

Man weiß nie, was Menschen tun würden, nur um andere zu enttäuschen. Dennoch, das ganze Leak-Video findet ihr unten.