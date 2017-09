Nintendo Switch - System-Update 3.0.2 veröffentlicht - Patchnotes

Ab sofort steht eine brandneue Version der Nintendo Switch Firmware als Update zur Verfügung. In Version 3.0.2 erwartet uns ein kleiner Patch ohne neue Features. Wir haben für euch die offiziellen Patchnotes.

Besitzer der Nintendo Switch können ab sofort ein brandneues System-Update herunterladen. Mit Version 3.0.2 erwartet die Spieler in Europa kein einziges neues Feature.

In Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien und Peru darf man sich jedoch freuen: Mit Version 3.0.2 wird der Online-Multiplayermodus freigeschaltet - wieso auch immer er bislang deaktiviert war. Bislang mussten Spieler über einen Account in den USA oder Europa an Online-Spielen teilnehmen,

Nintendo Switch Update 3.0.2 Patchnotes

Nintendo schreibt in seinen offiziellen Patchnotes folgendes:

Allgemeine System-Stabilitätsverbesserungen zur Verbesserung der Nutzererfahrung.

Nintendo Switch Online: Online-Gaming in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru hinzugefügt. Dies ist momentan kostenlos verfügbar, bis der kostenpflichtige Online-Service in 2018 startet.

