Nintendo Switch - System-Update 3.0.1 veröffentlicht - Patchnotes

Gamer können ab jetzt eine neue System-Version der Nintendo Switch herunterladen. Mit Version 3.0.1 erwartet uns lediglich ein einziger Bugfix, wie aus den offiziell von Nintendo veröffentlichten Patchnotes hervorgeht.

Hin und wieder zeigte die Nintendo Switch einen falschen Akkustand an. Mit dem neuestem System-Update 3.0.1 ist dies Vergangenheit: Ab sofort sollte eure Konsole problemlos laufen.

Nintendo schreibt in seinen offiziellen Patchnotes folgendes:

