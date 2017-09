Nintendo Switch - Syberia-Umsetzung steht vor der Tür

Schon bald könnt ihr Syberia auch auf der Nintendo Switch spielen. Während der Release des ersten Teils schon im kommenden Monat stattfindet, folgt der Rest der Adventure-Reihe mit etwas Verzögerung.

Microids gab nun bekannt, dass es das beliebte Adventure Syberia nun auch auf die Nintendo Switch schaffen wird. Dabei handelt es sich um keine ferne Zukunftsvision, sondern nahende Realität, denn das Game soll bereits im kommenden Monat noch weitere Kreise ziehen. Am 20. Oktober 2017 ist es dann in Nordamerika und Europa so weit.

Für die Switch-Version ist Koalabs als Entwickler verantwortlich und ermöglicht es uns so, erneut in die Haut von Kate Walker zu schlüpfen. Die junge, aufstrebende Anwältin aus New York wurde mit einem scheinbar einfachen Auftrag betraut, nämlich eine alte Automatenfabrik zu verkaufen. Doch schon bald findet sie sich in einem unglaublichen Abenteuer voll von faszinierenden Charakteren und Schauplätzen wieder und versucht alles, um das Mysterium rund um Syberia zu lüften.

Der Rest der Reihe folgt

Passend zur Ankündigung wurde natürlich auch ein Trailer veröffentlicht, der euch erste Einblicke in die Neuveröffentlichung ermöglicht. Diesen findet ihr unterhalb dieser Meldung. Übrigens: Auch Syberia 2 soll es noch in diesem Jahr auf die Switch schaffen, Syberia 3 wird dann Anfang 2018 folgen.

