Nintendo Switch - Super Nintendo-Skin via Eigenproduktion

Ein Switch-User aus Südkorea hat einen individuellen Skin für seine Hybrid-Konsole entworfen. Er hat ihr den Look des Super Nintendos (SNES) verpasst. Ein Skin, der alle Retrofans gefallen dürfte.

Die Nintendo Switch ist gänzlich ausverkauft in Europa. Deshalb ist Nintendo jetzt einen eher unkonventionellen Schritt gegangen und hat Pakete der Nintendo Switch mit dem Flugzeug nach Europa versendet. Alle Infos dazu findet ihr in der News:

Die Glücklichen, die sich bereits über den Besitz der neuen Hybrid-Konsole freuen dürfen, kommen derzeit zum Teil auf kuriose Ideen. So hat sich ein Spieler gedacht, dass er das Case kurzerhand mit einem eigenen Skin versieht. Das ist erst einmal kein besonderes Phänomen, aber es kommt hier immer auf das Endprodukt an.

Ein Switch-Besitzer aus Südkorea, der seine Arbeit via Ruliweb publiziert hat, kam nämlich auf eine besondere Idee für alle Retrofreunde unter euch. Der User Clown TV hat seiner Switch den Look des altbekannten Super Nintendos spendiert. Der SNES-Skin sieht wirklich überragend aus, wenn wir das mal so sagen dürfen und wenn es nach uns ginge, könnte sich Nintendo ein Beispiel an solchen Vorlagen nehmen und die Spieler mit solch einer Perle überraschen.

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Firmware-Update 2.3.0 veröffentlicht Ab sofort steht eine neue Version der Nintendo Switch Firmware als Update zur Verfügung. Version 2.3.0 scheint ein minimaler Patch zu sein, wie aus dem offiziellen Changelog hervorgeht. Es ...