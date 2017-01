Wer auf der Nintendo Switch das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielt, darf sich auf kurze Ladezeiten freuen. Ein Video aus dem offiziellen Live-Stream demonstriert das schnelle Laden.

Mit der Nintendo Switch verabschiedet sich Hersteller Nintendo von den CDs. In Zukunft setzt man auf Speicherkarten, die dank des integrierten Flash-Speichers deutlich schneller lesen und schreiben können als Disc-Medien.

Im offiziellen Live-Stream von Nintendo wurden im Rahmen des Treehouse-Events die Ladezeiten demonstriert. Gezeigt wurde, wie lange man braucht, um vom Hauptmenü bis in die Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild braucht.

Weniger als eine Minute Ladezeit auf der Switch

Circa zwölf Sekunden werden benötigt, um vom Hauptmenü der Nintendo Switch zum Hauptmenü von Zelda zu gelangen. Wählt man dann einen Speicherstand aus, dauert es weitere 23 Sekunden, um direkt in der Spielwelt zu landen.

Startet man also die Konsole, ist man innerhalb von 45 Sekunden direkt in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Unklar ist, wie lange die Zeiten sind, wenn man das Spiel digital auf der Konsole selbst installiert hat.

