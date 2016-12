Nintendo Switch - Sind das die Launch-Spiele?

Zum Launch der Nintendo Switch werden sich Käufer wohl über eine Vielzahl an Titeln erfreuen dürfen. So soll neben The Elder Scrolls V: Skyrim auch ein neues Super Mario erscheinen. Dies geht aus einer Liste hervor, die jetzt schon in GameStop-Filialen umhergeht.

Am 13. Januar findet in Tokyo das große Nintendo Switch Event statt, auf dem zahlreiche Spiele- und Hardware-Enthüllungen zur neuen Konsole erfolgen werden. Einzelhändler haben aber schon jetzt Promo-Material erhalten, das sie in ihren Filialen ausstellen dürfen.

In einigen deutschen Filialen von GameStop haben einige Verkäufer verfrüht die Möglichkeit gegeben, die Nintendo Switch vorbestellen zu können. Gleichzeitig gaben sie dabei einen Einblick in die Spiele, die zum Launch der Switch zur Verfügung stehen sollen.

Sind das etwa die Launch-Games der Switch?

Mehrere Nintendo-Fans waren so in der Lage, eine Liste an Spielen zusammenzustellen, die bei GameStop intern zur Vorbestellung für die Switch verfügbar sind. Die angeblichen Launch-Titel lauten:

"Mario Kart 8".

"Splatoon".

"Skyrim SE".

"Mario".

"Sonic".

"Zelda BotW".

"Dragon Quest XI".

Bei den Namen der Spiele handelt es sich natürlich um Platzhalter, die erst nach dem Nintendo Switch Event öffentlich gemacht werden. Wir sind am 13. Januar 2017 die ganze Nacht wach und dürfen eine Woche später die Nintendo Switch selbst ausprobieren - alle Infos dazu findet ihr dann natürlich hier bei uns.

