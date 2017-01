Zur Nintendo Switch sind neue Gerüchte bezüglich des Release-Termins aufgetaucht. Demnach wird die Konsole an einem Sonntag erscheinen. Das geht aus internen Informationen der Einzelhandelskette GameStop hervor. Fraglich ist, ob der Launch-Termin wirklich stimmt.

Wann erscheint die Nintendo Switch in Deutschland? Ein Mitarbeiter des Videospiel-Händlers GameStop hat nun ein Foto von der internen Datenbank des Verkaufshauses gemacht und streut damit neue Gerüchte um den Release-Termin der Hybrid-Konsole von Nintendo.

Nintendo Switch Release am Sonntag oder Freitag?

Auf dem Bild ist demnach für alle Launch-Titel der Nintendo Switch das „Release Date“ mit dem 19. März 2017 gekennzeichnet. Das ist ein Sonntag. Dieser Umstand lässt die Spieler und Experten aber daran zweifeln, dass es sich bei diesen Informationen wirklich um den finalen Stand der Dinge handelt.

Normalerweise erscheinen Nintendo-Produkte in Deutschland immer an einem Freitag. Das war bei bisherigen Konsolen wie die Nintendo Wii U oder der Nintendo 3DS so, aber auch bei Spielen wie Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Der GameStop-Leak für die Nintendo Switch passt da nicht ins Bild.

Offizielle Präsentation am Freitag ab 5 Uhr live

Der offizielle Release-Termin wird bei der Nintendo Switch Präsentation am Freitag bekannt gegeben. Hierfür berichten wir ab 5 Uhr am Morgen live für euch über das Enthüllungs-Event. Es wird auch um die Spiele, die Funktionen und Zubehör gehen.

