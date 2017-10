Nintendo Switch - Produktion umfasst zwei Millionen im Monat - Tendenz steigend

Die Nintendo Switch hat riesige Vorbesteller-Zahlen, sodass Nintendo möglicherweise bald aufstocken wird. Zudem steht die Veröffentlichung 2018 auch in China an.

Die Nintendo Switch erfreut sich reger Beliebtheit und das nicht nur, weil in wenigen Wochen der Release zum neuen Mario-Abenteuer Super Mario Odyssey anliegt. Die Hybridkonsole kostet aktuell bei Amazon weniger als üblich. Sie ist demnach schon für 315,11 Euro zu haben:

Und die Nachfrage scheint ungebrochen zu sein! So durfte Nintendo laut einer Quelle der DigiTimes kürzlich die magische Zahl von zwei Millionen Vorbestellungen im Monat überschreiten. Demnach könnte es sein, dass die Produktion bald aufgestockt wird. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Nintendo Switch ab 2018 auch in China verkauft wird, dürften die Zahlen auch weiterhin ansteigen.

Ende Juni 2017 haben sie bereits 4,7 Millionen Hybridkonsolen verkauft, sodass sie kürzlich die Produktion der Konsole erhöhen mussten. Auch in Japan ist sie derzeit stark limitiert und in Taiwan wird sie erst wieder ab Dezember 2017 ausgeliefert. Der Launch in China hat zudem noch kein offizielles Datum erhalten.

Grund für Lieferengpässe

Vor einiger Zeit gab es zudem Lieferengpässe mit der Nintendo Switch, weil diverse Komponenten nicht mehr nachgeliefert werden konnten. Die Quelle gibt an, dass diese mangelnde Versorgung auf das Fehlen von beispielsweise DRAM zurückzuführen sei und nicht auf defekte Komponenten oder eine fehlerhafte Installation.

