Nintendo Switch - Preis für Online-Abonnement bekannt

Mit der Nintendo Switch wird es nicht mehr möglich sein, online kostenlosen Multiplayer zu genießen. Die Online-Funktionen werden kostenpflichtig, doch bislang hielt man sich zu den Kosten bedeckt.

In einem Interview mit dem japanischen Finanzmagazin Nikkei erklärte Präsident Tatsumi Kimishima, dass die Kosten pro Nutzer zwischen 2000 und 3000 Yen pro Jahr liegen werden. Dabei handelt es sich um umgerechnet 16,40 bis 24,60€ für 12 Monate, also 1,36€ bis 2,05€ pro Monat.

Ein genauer Preis ist noch nicht bekannt und soll zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden. Ohnehin sind sämtliche Switch Online-Services bis einschließlich Herbst komplett kostenlos nutzbar, erst ab dann müssen wir für den Multiplayer bezahlen.

Wir rechnen damit, dass wir letztendlich 25 Euro im Jahr für die Online-Dienste der Nintendo Switch zahlen werden. Zum Vergleich, PlayStation Plus und Xbox Live kosten jährlich satte 60 Euro.

