Die Portugal-Division von Nintendo hat einen Trailer zur Switch veröffentlicht, der noch nicht nachbearbeitet wurde. Dadurch ist es möglich, einen Blick auf das interne Entwicklermenü der Konsole zu erhalten.

In ganz Europa haben die einzelnen Divisionen von Nintendo einen brandneuen Trailer zur kommenden Konsole Nintendo Switch veröffentlicht. In Portugal hat man jedoch geschlafen und versehentlich eine Version veröffentlicht, in der das geheime Entwicklermenü zu sehen ist.

Gezeigten werden Optionsreiter wie Application, Debug, Firmware und Device. Bei letzterem ist es möglich, den Sleepmode, die Display-Einstellungen und Zeitzonen anzupassen. Außerdem wird enthüllt, dass die Devkits über 64 GB Speicherplatz verfügen.

Nintendo hat den Trailer in Portugal mittlerweile entfernt - das sorgte natürlich nicht dafür, dass findige Fans Screenshots aufnahmen. Wir haben die Bilder oben und unten eingebunden.

