Nintendo Switch - Offiziell bestätigt: Keine App für Netflix in Planung

Wenn man der Hybridkonsole Nintendo Switch eines ankreiden kann, dann die Tatsache, dass keine Apps für die allseits beliebten Streaming-Dienste wie Netflix und Co. integriert sind. Eine entsprechende App kann auch nicht heruntergeladen werden. Bei der Integration von Applikationen etwaiger Third-Party-Hersteller nimmt es Nintendo sehr genau.

Obgleich der Konsolen-Konzern Nintendo vor einiger Zeit preisgab, dass sie in Verhandlungen mit Netflix und Amazon bezüglich Prime Video stünden und sie an Apps arbeiteten, gibt es diesbezüglich nun eine Änderung.

Netflix hat hochoffiziell via Twitter bestätigt, dass derzeit keine Pläne vorliegen, eine Netflix-App auf die Nintendo Switch zu bringen. Nachfolgend haben wir den entsprechenden Post für euch eingebunden.

Hey there! There are currently no plans for Netflix on Nintendo Switch. We appreciate your feedback on it! *JF