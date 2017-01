Nintendo Switch - Nintendo gibt Preis und Releasetermin bekannt

In der offiziellen Präsentation der Nintendo Switch wurde der finale Preis sowie das finale Release-Datum bekannt gegeben. Wir geben euch alle Details.

Es ist soweit und die Nintendo Switch wird offiziell im Livestream von Nintendo vorgestellt. Soeben wurden die ersten Informationen zum genauen Release sowie der finale Preis genannt. Letzterer wird wie bereits erwartet relativ niedrig ausfallen, während die Switch weltweit am selben Datum erscheint.

Bei uns erscheint die Nintendo Switch am 03. März 2017 für umgerechnet 280 Euro - es gibt keine Preisempfehlung für Europa. In Japan kostet die Konsole 29,998 Yen, während man in den Vereinigten Staaten 299 US-Dollar auf den Tisch legen muss. Darüber hinaus wird die Konsole keinen Region Lock besitzen und auf einen bezahlten Online-Service setzen.

Weitere Informationen aus der Pressekonferenz, findet ihr HIER

