Nintendo Switch - Neues Zelda-Bundle im Angebot

Nur im Rahmen des Amazon Prime Day 2017 gibt es ein brandneues Nintendo Switch Bundle zu entdecken. Mit dabei ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild inklusive Season Pass und Konsolen-Tasche. Das Angebot gilt nur noch heute.

Nach Ankündigung eines Splatoon 2 Bundle gibt es beim aktuell laufenden Amazon Prime Day ein neues Sparpaket zu entdecken. Nur für kurze Zeit ist die Nintendo Switch im Bundle mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhältlich.

Das Zelda-Bundle lohnt sich für jeden Sparfuchs. Folgendes ist im Paket enthalten:

Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo Switch Premium Konsolen-Tasche

Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass DLC

Für das gesamte Zelda-Switch-Bundle zahlt ihr 399,00 Euro - in der Regel müsstet ihr mindestens 439,99€ zahlen, ihr spart also satte 40 Euro. Das Paket wird noch morgen an euch versendet, wenn ihr heute bestellen solltet - das Angebot gilt ohnehin nur noch bis Mitternacht!

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Controller im SNES-Stil kommt für die Hybridkonsole Für alle Freunde der Retrokonsole Super Nintendo gibt es bald ein besonderes Schmankerl. Es kommt ein Controller im Stile des klassischen SNES-Controllers und außerdem ein NES Arcade ...