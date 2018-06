Nintendo Switch - Neues Gadget soll vertikales Spielen im Handheld-Modus ermöglichen

Eine neue Haltevorrichtung soll das Spielen mit der Nintendo Switch im Handheld-Modus ermöglichen. Aber im Gegensatz zur regulären Ausrichtung soll das Flip Grip-Gadget einen vertikalen Modus ermöglichen.

Das ist mal was Neues, ein sogenannter "Flip Grip" positioniert die Nintendo Switch im Handheld-Modus in einer vertikalen Ausrichtung. Falls ihr euch also schon immer einmal gefragt habt, ob dies überhaupt möglich ist oder ihr einen Weg gesucht habt, mit der Switch unterwegs in dieser Position zu spielen, dann könnte dies nun die passende Antwort darauf sein.

Nintendo Switch Mehrere Nutzer gebannt: Hacker sperren sich aus

Dabei möchte das Gerät nicht nur die Joy-Con halten, im Grunde ist es eine Vorrichtung, die die gesamte Konsole einspannt. Demnach wird auch der Bildschirm in die Flip Grip-Vorrichtung eingeschoben. Falls die Idee auf Anklang stößt, dann haben die Entwickler nun die entsprechende Kickstarter-Kampagne für alle Interessenten vorbereitet.

Flip Grip via Kickstarter

Das Gadget ist derzeit noch nicht erhältlich. Die Backer müssen mit rund 12 US-Dollar zur Tasche greifen. Die Hardware soll aus Plastik sein und die wichtigsten Anschlüsse wie der SD-Karten-Slot können auch mit der Vorrichtung erreicht werden. Das System verdeckt jedoch ein Teil der Belüftung, was im ersten Moment recht problematisch scheint. Die Entwickler versprechen zwar, dass immer noch genug Platz für die Belüftung vorhanden sei, aber falls die Konsole durch solch eine Vorrichtung Schaden nimmt, werden die Entwickler der Kickstarter-Kampagne euch wohl keine neue Konsole bereitstellen - das sollte man wohl dazu sagen. Es ist immerhin Hardware von Drittanbietern, mit der Nintendo nichts zu tun hat. Und im Gegensatz zur regulären Ausrichtung könnt ihr die Konsole auch nicht im vertikalen Modus ins Dock stecken.

Wir sind jedenfalls auf die ersten Reviews gespannt. Das Kickstarter-Ziel wurde übrigens schon erreicht, also das Produkt wird demnach in Bälde erscheinen. Die Kampagne an sich läuft aber noch bis zum 9. Juli 2018.