Nintendo Switch - Neue Verkaufszahlen, 10 Millionen Konsolen weltweit verkauft

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass sich die Nintendo Switch weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft hat. In Sachen Verkaufszahlen ist die Konsole im selben Zeitraum nach Launch genauso erfolgreich wie die PS4 und deutlich stärker als die Xbox One. Der Dezember soll die Verkäufe noch einmal stark ankurbeln.

In neun Monaten hat sich die Nintendo Switch mehr als 10 Millionen mal verkauft. Der neue Meilenstein in Sachen Verkaufszahlen wurden von Nintendo in einer Pressemitteilung offiziell bestätigt.

Seit dem Release am 03. März 2017 wurden 10 Millionen Konsolen nicht nur ausgeliefert, sondern direkt an die Spieler verkauft. Für den gesamten Dezember plant Nintendo eine Erhöhung der Liefermengen, um besonders den nachfragestarken japanischen Markt zu befeuern.

Nintendo Switch erfolgreicher als Xbox One

Die Nintendo Switch ist damit genau so erfolgreich wie die PlayStation 4 und deutlicher erfolgreicher als die Xbox One im selben Zeitraum nach Release. Sony brauchte zum Erreichen der Marke rund acht Monate und drei Wochen, Microsoft benötigte mehr als elf Monate.

Für 2018 rechnen Analysten mit weiterhin starken Verkäufen. Grund dafür ist beispielsweise die bereits erfolgte Bestätigung von Pokémon für Nintendo Switch, das Ende 2018 oder 2019 erscheinen soll. Hier könnt ihr eine Nintendo Switch kaufen:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.