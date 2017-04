Nintendo Switch - Neue Farbvariante in neon-gelb vorgestellt

Passend zum Release des Kampfspiels ARMS wird es eine neue Farbvariante für die Nintendo Switch geben. Ein Joy-Con-Set in neon-gelb wird ab dann zum Kauf zur Verfügung stehen.

Besitzer einer Nintendo Switch können ihre Konsole ziemlich farbenfroh gestalten. Neben dem bereits bekannten Joy-Con-Set in neon-rot/neon-blau wird es nun die neue Farbvariante neon-gelb geben.

Im Rahmen einer neuen Direct-Präsentation enthüllte Nintendo die Joy-Con in neon-gelb. Sie sollen zum Launch von ARMS zusammen mit einer passenden Handgelenksschlaufe am 16. Juni 2017 erscheinen.

Außerdem wurde ein Batterie-Erweiterungsset für die Joy-Con enthüllt. Dadurch soll es möglich sein, die Akku-Laufzeit der Joy-Con um ein vielfaches zu erhöhen.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass die Docking-Station der Nintendo Switch ab dem 19. Mai in limitierter Anzahl separat erhältlich sein wird. Teilnehmende Einzelhändler sollen noch bekannt gegeben werden.

Sobald verfügbar, ist alles hier zu kaufen.*

