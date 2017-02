Die Produktion der Nintendo Switch soll aufgrund der hohen Nachfrage angekurbelt werden. Die Vorbestellungen liefen sehr gut, wie auf dem Investorenmeeting bekannt gegeben wurde.

Aufgrund der hohen Resonanz wird die Produktion der Nintendo Switch angekurbelt. Dadurch sollen mehr Vorbestellungen der Konsole ermöglicht werden, wie Nintendo-Präsident Kimishima auf einer Investorenkonferenz bekannt gab.

Bei vielen Händlern ist die neue Konsole ausverkauft. Wer die Nintendo Switch vorbestellen* möchte, muss teilweise Wochen warten, bis das Kontingent von Händlern wie Amazon wieder aufgefüllt ist.

Neue Nintendo Switch ausverkauft

Die Vorbestellungen würden trotz der knappen Liefermengen gut laufen, bestätigt Kimishima. Unklar ist aber weiterhin, ob in Deutschland wie in anderen Ländern der Preis der Nintendo Switch gesenkt wird.

Die Nintendo Switch erscheint am 03. März 2017 im Handel. Zum Launch werden Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild verfügbar sein.

