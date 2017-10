Nintendo Switch - Mehr Spiele für Erwachsene geplant

Auf der Nintendo Switch sollen mehr Spiele für Erwachsene erscheinen. Verschiedene Entwickler sollen dazu aufgerufen worden sein, mehr brutale und erotische Titel auf der Konsole zu veröffentlichen.

Mit der Nintendo Switch möchte man bei Nintendo in ein neues öffentliches Licht rücken. Deshalb fordert das Unternehmen Entwickler dazu auf, mehr Spiele für Erwachsene auf die Konsole zu bringen.

Bereits mit der Werbekampagne distanzierte man sich klar vom früheren, ausschließlich familienfreundlichen und an Kinder gerichteten Image. Stattdessen versuchte man vermehrt unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.

Erotik und Brutalität auf Nintendo Switch

Einige Entwickler berichten dem Wall Street Journal, dass Nintendo sie direkt zu riskanten Veröffentlichungen aufgerufen hat. Mit Nights of Azure 2: Bride of the Moon, einem Action-Rollenspiel mit besonders leicht gekleideten Damen, Shinobi Refle: Senran Kagura, einem Junge-Frauen-Massier-Titel und Doom, einem etwas brutaleren Shooter, wurden bereits erste Schritte getätigt.

Die Studios beschreiben Nintendo als deutlich aktiver, wenn es um die Suche nach Titeln für alle Zielgruppen geht. In der Vergangenheit ließ das Unternehmen riskante Veröffentlichungen zu, blieb in der Öffentlichkeit aber passiv - der Strukturwechsel innerhalb Nintendos habe sich bezahlt gemacht.

