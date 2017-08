Nintendo Switch - Mehr Exklusiv-Spiele in 9 Monaten als Xbox One in 2 Jahren

In den ersten neun Monaten wird die Nintendo Switch mehr große Exklusiv-Titel verzeichnen als die Xbox One innerhalb von zwei Jahren. Die First-Party-Schwäche wird für Microsoft angesichts der anstehenden Xbox One X zunehmend zum Problem.

Sony und Nintendo sind bekannt für die Stärke ihrer First-Party-Titel, die Spieler immer wieder zu ihren Konsolen locken. Microsoft schwächelte hingegen seit jeher und hat nur wenige namhafte Titel vorzuweisen, die einen Kaufgrund für ihre Systeme darstellen.

Einer aktuellen Analyse seitens Gamingbolt zufolge, verschärft sich die Situation für Microsoft zunehmends: Innerhalb von nur neun Monaten (03. März 2017 bis 31. Dezember 2017) wird die Nintendo Switch mehr Exklusivtitel vorweisen können als die Xbox One innerhalb von zwei Jahren (01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2017).

Mehr Switch- als Xbox-Exklusives

Schaut man sich die Liste der Nintendo Switch Spiele und anschließend die Liste der Xbox One Spiele an, zeichnet sich bei exklusiven Retail-Games folgendes Bild ab:

Xbox One:

Nintendo Switch:

Bei der Zusammenstellung der Liste wurden alle First- und Second-Party-Titel gezählt, die exklusiv für die Konsole oder Unternehmensfamilie veröffentlicht wurden. Dazu gehören bei Nintendo zusätzlich Wii U und Nintendo 3DS, bei Microsoft zusätzlich der PC.

Ein wenig Perspektive

Die Spiele für Nintendo Switch würden zudem einen höheren Metascore erhalten als die Titel für Xbox One. Außerdem würden ganze neun Genre vertreten, bei Microsoft seien es lediglich fünf. Angesichts des bevorstehenden Releases der Xbox One X ist die First-Party-Schwäche Microsofts besorgniserregend.

Ganz überraschend sind die Zahlen nicht, immerhin handelt es sich bei Nintendo Switch und Xbox One um unterschiedliche Angebote: Nintendo glänzt vor allem durch seine Exklusivspiele, Microsoft durch ein breites Angebot an Third-Party-Titeln, während an anderer Stelle Sony eine breite Mischung aus beiden Teilen aufweist.

