Nintendo Switch - Mehr als 1,5 Millionen verkaufte Einheiten in Japan

Die Nintendo Switch scheint bei den Spielern sehr gut anzukommen, was vor allem die Verkaufszahlen belegen. So hat sich die Hybridkonsole in Japan bisher mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft.

Nintendo scheint derzeit mit ihrer Hybridkonsole alles richtig zu machen und zu alter Stärke zurück gefunden zu haben. Nicht nur dass die Nintendo Switch in den letzten Monaten regelmäßig die Spitze der japanischen Hardware-Charts dominierte, auch die Spiele verkaufen sich mehr als gut.

1,5 Million Verkäufe in Japan

Da wundert es nicht, dass ich die Verantwortlichen von Nintendo in dieser Woche gleich zwei neue kommerzielle Meilensteine auf dem japanischen Markt zu feiern hatten.

So verkaufte sich zum Ersten der Farb-Shooter Splatoon 2 in Japan bisher mehr als eine Million Mal und zum anderen wurden von der Switch laut den Marktforschern von Media Create in der vergangenen Woche 69.654 Einheiten verkauft.

Insgesamt sind damit in Japan mehr als 1,5 Millionen Nintendo Switch verkauft worden und das in nicht einmal sechs Monaten. Experten gehen davon aus, dass diese hohe Nachfrage nach der Konsole auch in den kommenden Monaten nicht abreißen wird.

Seitenauswahl

Nintendo Switch - System-Update 3.0.1 veröffentlicht - Patchnotes Ab sofort steht eine brandneue Version der Nintendo Switch Firmware als Update zur Verfügung. In Version 3.0.1 erwartet uns ein kleiner Patch mit einem großen Bugfix. Wir haben für euch die ...