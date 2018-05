Nintendo Switch - Konsole wird in Japan ohne Docking-Station angeboten

Nintendo bietet die Switch in Japan nun auch in einem Set ohne Docking-Station sowie Kabel an. Ob dieses Set zukünftig auch hierzulande angeboten wird, ist bislang völlig unklar.

Die Nintendo Switch verkauft sich weiterhin wunderbar und auch das Spieleangebot ist seit dem Release Anfang März 2017 deutlich angestiegen. Derweil kann die Hybrid-Konsole von Nintendo für rund 300 Euro bei Amazon und Co. erworben werden. Immer mal wieder gibt es zudem entsprechende Angebote, in dessen Rahmen ihr ein wenig günstiger an die Switch gelangen könnt.

Nintendo Switch Mehrere Nutzer gebannt: Hacker sperren sich aus

Neben dem Handheld bzw. der Konsole selbst, sind außerdem die Nintendo Switch-Station, zwei Joy-Cons, zwei Joy-Con-Handgelenkschlaufen, eine Joy-Con-Halterung sowie ein HDMI-Kabel und ein Nintendo Switch-Netzteil im Lieferumfang enthalten. Doch was ist, wenn eine Switch im Haushalt nicht mehr ausreicht und ihr mit dem Gedanken spielt eine weitere zu kaufen? In diesem Fall macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn zu dem Gesamtpaket zu greifen, sondern lediglich die Konsole zu erwerben. Somit kann eine Switch bequem mit dem Fernseher verbunden werden, während die zweite Person im Handheld-Modus spielt

Switch ohne Docking-Station

Genau ein solches Angebot gibt es nun in Japan. So bietet Nintendo dort japanischen Spielern das sogenannte "Switch 2nd Until Set" an. Dieses enthält weder die Docking-Station noch Kabel oder den Stromadapter. Neben der Konsole sind lediglich die beiden Joy-Cons sowie die Schlaufen enthalten. Das Set wird 5.400 Yen günstiger (26,978 Yen - 244 US-Dollar bzw. 208 Euro) als das normale Switch-Paket angeboten, das mit 32.378 Yen (293 US-Dollar bzw. rund 250 Euro) zu Buche schlägt. Ob dieses Set zukünftig auch hierzulande angeboten wird, ist bislang völlig unklar.