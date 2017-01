In Frankreich hat Nintendo bei allen Händlern den Preis der Nintendo Switch gesenkt. Auch bei Amazon ist die Konsole günstiger erhältlich und damit mit Rabatt bestückt. Wird die Switch jetzt auch in Deutschland reduziert?

Kommt jetzt die Preissenkung der Nintendo Switch oder handelt es sich dabei um einen Fehler? In Frankreich wurde die neue Konsole bei allen großen Händlern von 329 Euro auf 299 Euro gesenkt - aber noch nicht in Deutschland.

Beide Modelle der Nintendo Switch sind im Preis gesenkt worden: Sowohl die Version mit grauen JoyCons als auch die Version mit roten und blauen JoyCons. Für 350 Euro gibt es im Bundle sogar The Legend of Zelda: Breath of the Wild dazu.

Nintendo Switch mit Preissenkung in Deutschland?

In Deutschland und weiteren europäischen Ländern liegt der Preis der Nintendo Switch weiterhin bei 329 Euro. Unklar ist, ob die Preissenkung jetzt auch in anderen Regionen durchgesetzt wird - bislang gibt es dazu noch keine Informationen.

Nintendo hat sich bislang noch nicht zu einer eventuellen Preissenkung geäußert. Auch wenn die Konsole fast überall ausverkauft ist, musste sich Nintendo für die Wahl der Preise einiges an Kritik gefallen lassen.

