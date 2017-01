Zur Zeit herrscht noch viel Spekulation darüber, wie das Spiele-Lineup der Nintendo Switch aussehen wird. Zwei Titel können jedoch in aller Voraussicht davon ausgenommen werden, nämlich Persona 5 und Yakuza 0.

Damit die Switch auf lange Sicht ein Erfolg für Nintendo werden kann, ist man auf den Support von Third-Party-Unternehmen angewiesen. Fans haben unter anderem auf Umsetzungen von Persona 5 und Yakuza 0 gehofft, jedoch allem Anschein nach leider vergeblich. Wie John Hardin, PR Manager von Atlus USA und SEGA of America, gestern auf Twitter bekannt gab, wird keiner dieser Titel seinen Weg auf die neue Konsole von Nintendo finden. Dabei dementierte er auch Versionen für den PC.

Nintendo Switch ist der Name von Nintendos neuestem System, das im März auf den Markt kommen wird. Details zu Release, Preis und Hardware will Nintendo nächste Woche in einem Livestream-Event bekannt geben. Auch Ankündigungen zum Spiele-Lineup dürften Gegenstand der Präsentation sein, ausgewählte Fans können die Konsole bereits diesen Monat in Frankfurt am Main, München oder Berlin anspielen.

