Nintendo Switch - Kaufen bei Media Markt wieder möglich

Ab sofort kann man die Nintendo Switch wieder bei Media Markt online bestlelen. Der Händler verkauft die Modelle mit grauen und bunten Joy-Con sowie ein Bundle mit Splatoon 2. Die Lieferung erfolgt noch im Juli 2017.

Ihr sucht weiterhin verzweifelt nach einer Nintendo Switch, weil sie überall ausverkauft ist? Beim Händler Media Markt ist die neueste Nintendo-Konsole endlich wieder verfügbar und kann bei einer Online-Bestellung geliefert werden.

Die Nintendo Switch mit grauen Joy-Con wird innerhalb von vier Wochen geliefert, also voraussichtlich noch im Juli 2017. Das Modell mit bunten Joy-Con wird in 11 bis 12 Werktagen zu euch gebracht. Das Splatoon 2 Bundle erscheint am 21. Juli 2017 und kommt dann direkt zu euch.

Es handelt sich hierbei um Affiliate-Links. Für jeden Verkauf eines Produkts erhalten wir eine Provision.

