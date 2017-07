Nintendo Switch - In Japan wurden zukünftige Käufer ausgelost

Am Wochenende kam es in der japanischen Hauptstadt Tokio zu einem kuriosen Bild: Etwa 3000 Menschen nahmen an einer Lotterie teil, um danach das Glück zu haben, eine Nintendo Switch kaufen zu dürfen.

Wir sind einige verrückte Dinge gewohnt und bei günstigen Preisen oder knapp vorhandenen Artikeln, denken wir direkt an die Szenen von Konsolen-Launchs in Elektronikmärkten oder die obligatorischen jährlichen Szenen aus den Läden in den USA, wenn erneut der Black Friday ansteht. In Japan wurde der Grad der Verrücktheit jedoch nochmal gesteigert, denn jetzt stellten sich etwa 3000 Leute extra für eine Lotterie an, deren Gewinner schlussendlich eine Nintendo Switch kaufen durften.

Los führt zu Kauf der Switch

Aufgrund des Releases von Splatoon 2 und dem allgemein anhaltenden Hype der Nintendo Switch sind die Stückzahlen der Konsole aus dem Hause Nintendo stark begrenzt. Der Elektronikmarkt Yodobashi im berühmten Viertel Akihabara in Tokio entschloss sich kurzerhand einfach eine Lotterie zu starten. So sollten die vorhandenen 250 Konsolen unter die 3000 wartenden Leute gebracht werden und dadurch eine faire Verteilung stattfinden. Die erste gezogene Zahl war die Nummer 8, was bei den ersten sieben Personen sicherlich für große Enttäuschung gesorgt haben wird. Die Veranstaltung scheint aber ohne größere Komplikationen abgelaufen zu sein und immerhin 250 Kunden konnten am Ende des Tages glücklich mit einer neuen Konsole nach Hause gehen.

Auch in Deutschland war der Erhalt der Konsole nicht immer einfach, doch aktuell scheint sich der Markt zu regulieren und der Erwerb der Nintendo Switch durchaus realistisch zu sein.

