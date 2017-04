Nintendo Switch - Inoffizielle Verkaufszahlen für ersten Monat bekannt

Neuen Angaben von Marktforschern und Analysten zufolge soll sich die Nintendo Switch im ersten Monat 2,4 Millionen Mal verkauft werden. In einigen Ländern wurden aufgrund von Verfügbarkeitsproblemen sogar mehr Zelda-Spiele verkauft als die Switch-Konsole selbst.

Die Nintendo Switch konnte sich im ersten Monat besser verkaufen als zuvor angenommen. Den Analysten des Marktforschungsunternehmens SuperData zufolgen wurden weltweit zwischen dem zeitgleich erfolgten Release am 03. März 2017 und dem 31. März 2017 insgesamt 2,4 Millionen Konsolen an den Mann gebracht.

Die Schätzung basiert auf offiziell bekannt gegebenen Verkaufszahlen in bestimmten Regionen. Bekannt ist beispielsweise, dass die Nintendo Switch alleine in den USA im März insgesamt 906.000 Mal verkauft wurde. In Japan gingen bislang 606.000 Konsolen über die Ladentheke.

Verkaufszahlen der Nintendo Switch

Nintendo ging bislang von 2 Millionen Exemplaren aus, die im ersten Monat verkauft werden würden. Allerdings ist die Nachfrage so groß, dass sie in vielen Regionen komplett ausverkauft ist - Nintendo musste deshalb die Produktion verdoppeln. Kurios: Die Switch ist in den USA so schwer verfügbar, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild häufiger verkauft wurde als die Konsole selbst.

SuperData geht davon aus, dass in diesem Jahr weltweit 7,2 Millionen Switch-Konsolen verkauft werden. Nintendo wird am 27. April auf der nächsten Investorenkonferenz offizielle Zahlen, Prognosen und Ankündigungen tätigen.

