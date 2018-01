Nintendo Switch - Hervorragende Verkaufszahlen in Deutschland

Die Nintendo Switch kann in Deutschland hervorragende Verkaufszahlen verzeichnen. Seit Release wurden satte 600.000 Exemplare abgesetzt. Damit verkauft sich die Konsole sogar schneller als die Wii.

Weniger als ein Jahr ist es her, dass die Nintendo Switch auf den Markt kam. Seitdem konnte die Hybridkonsole auch in Deutschland Fuß fassen und hervorragende Verkaufszahlen verzeichnen, wie aus einer aktuellen Pressemitteilung hervorgeht.

Innerhalb von etwa zehn Monaten wurden 600.000 Exemplare an den Mann gebracht, so die Mitteilung. Damit verkauft sich die Nintendo Switch schneller als die Nintendo Wii und somit besser als jede einzelne Heimkonsole im gleichen Zeitraum.

Voller Erfolg für Nintendo

Auch international ist die Nintendo Switch bislang ein voller Erfolg: In den USA konnte sich ebenfalls keine Konsole bislang so schnell verkaufen, weltweit sind es mittlerweile mehr als 10 Millionen verkaufte Editionen. In den Vereinigten Staaten kamen zum Weihnachtsgeschäft 1,5 Millionen Konsolen hinzu.

