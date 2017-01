Nintendo Switch - Hersteller macht von Beginn an Gewinn

Die Nintendo Switch wird bereits ab dem Launch einen Gewinn für Nintendo einfahren. Das kündigte der Hersteller im Rahmen seines Quartalsberichtes für Investoren an. Damit dürfte klar sein, dass die Produktionskosten der Handheld-Konsole gering gehalten werden.

Nachdem Nintendo mit der Wii U in finanzielle Schwierigkeiten im Konsolen-Segment geraten war, will der japanische Traditions-Hersteller mit der Nintendo Switch offenbar den Misserfolg nicht wiederholen. Wie im Investorenbericht zu lesen ist, wird die Konsole bereits ab dem Veröffentlichungstag gewinnbringend verkauft.

Nintendo Switch von Anfang an profitabel

Das ist gerade deshalb wichtig, da andere Konsolenhersteller wie Sony (PlayStation 4) und Microsoft (Xbox One) ihre Geräte zum Launch günstiger verkaufen, als sie in der Produktion kosten. So wird eine Nutzerbasis aufgebaut und das Geld durch den Spieleverkauf und die Bezahlung von Online-Diensten erwirtschaftet.

Nintendo hält die Herstellungskosten der Nintendo Switch somit offensichtlich gering. Das dürfte die Investoren freuen, denn der Flop der Wii U-Konsole brachte den Aktienkurs des Herstellers ins Wanken. Ob die Kombination aus Handheld und stationärer Heimkonsole bei den Spielern wirklich so beliebt ist, muss die Zeit nach dem Launch zeigen.

