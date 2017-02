Nintendo Switch - Fan campiert einen Monat vor Release vor Laden

Ein besonders großer Nintendo-Fan kann den Launch der neuen Konsole kaum noch abwarten. Einen Monat vor Release der Nintendo Switch campiert er bereits vor dem offiziellen Store in New York.

Am 03. März erscheint weltweit die neue Konsole Nintendo Switch, doch das Vorbesteller-Kontingent ist noch sehr begrenzt. Ein besonders ungeduldiger Fan campiert schon jetzt vor dem offiziellen Nintendo World Store in New York, um als erster Käufer in die Geschichte einzugehen.

Der YouTuber CaptainNintendoDude campiert vor dem offiziellen Nintendo-Laden, um im März der erste in der Schlange zu sein. Täglich will er von seinem Stuhl ein Video produzieren, um seine äußerste Geduld unter Beweis zu stellen.

Einen Monat lang warten - nur für die Nintendo Switch

Er ist dabei nicht alleine: Triforce Johnson, der einst als geduldigster Gamer der Welt Schlagzeilen machte, leistet ihm Gesellschaft. Es ist nicht das erste Mal, dass er lange vor Release sein Zelt vor den Läden aufschlägt, um der erste Käufer einer Konsole zu sein.

