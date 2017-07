Nintendo Switch - Erfolgswelle: Neue Verkaufszahlen bekannt gegeben

Nintendo hat neue Verkaufszahlen zu seiner neuen Switch-Konsole bekannt gegeben. Des Weiteren enthüllte man, wie oft sich die einzelnen Spiele verkaufen konnten. Splatoon 2 konnte in Japan währenddessen einen erfolgreichen Release feiern.

Nintendo hat seine Ergebnisse für das erste, Ende Juni abgelaufene Quartal des aktuellen Geschäftsjahres bekannt gegeben. Gleichzeitig enthüllte das Unternehmen die Verkaufszahlen seiner neuen Konsole Nintendo Switch und der dafür erschienenen Spiele.

Bis zum 30. Juni 2017 konnte sich die Nintendo Switch weltweit 4,70 Millionen Mal verkaufen. Der Monat Juli ist da noch nicht mit einberechnet, mittlerweile dürfte die Konsole also bei weit mehr als 5 Millionen verkauften Exemplaren liegen.

Erfolg für die Nintendo Switch

Insgesamt konnten seit Release 13,6 Millionen Spiele für die Switch verkauft werden. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt bei 3,92 Millionen, Mario Kart 8 Deluxe bei 3,54 Millionen, 1-2-Switch bei 1,22 Millionen und ARMS bei 1,18 Millionen Exemplaren.

Am vergangenen Freitag konnte Splatoon 2 einen hervorragenden Launch hinlegen: In Japan verkaufte sich das Spiel innerhalb von nur zwei Tagen mehr als 670.000 Mal. Es handelt sich hierbei beeindruckenderweise um das bislang erfolgreichste Switch-Spiel in Japan.

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Neues Zelda-Bundle im Angebot Nur im Rahmen des Amazon Prime Day 2017 gibt es ein brandneues Nintendo Switch Bundle zu entdecken. Mit dabei ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild inklusive Season Pass und ...