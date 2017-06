Nintendo Switch - Entwickler zu schnellen Veröffentlichungen gedrängt

Nintendo hat Angst um die Nintendo Switch. Zu groß ist die Sorge, dass die Hybrid-Konsole keine neuen Spiele mehr bekommt und die Verkäufe einbrechen. Um das zu verhindern, setzt der Hersteller nun Dritt-Entwickler unter Zeitdruck.

Die Nintendo Switch bietet derzeit Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe oder 1-2-Switch. Darüber hinaus gibt es von Dritt-Entwicklern unter anderem Bomberman und Tetris – das war es jedoch schon, bis auf Indie Games wird Besitzern der Konsole keine Auswahl geboten.

Damit sich das ändert und die Nintendo Switch bald mehr Spiele bekommt, setzt Nintendo laut eines Medienberichtes der gut informierten Videospiel-Zeitung „Nikkei“ die Third-Party-Entwickler nun unter Druck und drängt sie zu einer schnelleren Veröffentlichung ihrer Games.

Zur Erklärung lassen sich viele Gründe nennen: Einerseits entlastet Nintendo die eigenen Spiele-Studios, wenn andere Entwickler neue Titel veröffentlichen. Andererseits lässt eine größere Auswahl an Spielen die Nachfrage der Konsole steigen. Welche Entwickler von Nintendo bedrängt werden oder wurden, nennt der Bericht nicht.

Seitenauswahl

Nintendo Switch - Firmware-Update 2.3.0 veröffentlicht Ab sofort steht eine neue Version der Nintendo Switch Firmware als Update zur Verfügung. Version 2.3.0 scheint ein minimaler Patch zu sein, wie aus dem offiziellen Changelog hervorgeht. Es ...